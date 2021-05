Basket, Play Off: il Verona vince in casa con Milano

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda gara dei quarti di finale dei Play Off di A/2 di basket maschile Verona vince 81-78 in casa con Milano. Torino prevale 84-56 in Piemonte col Mantova. Forlì si impone 85-62 in Romagna con l’Eurobasket Roma. Ravenna vince 98-97 dopo due tempi supplementari a Tortona. Trapani perde 65-58 a Udine.

Napoli batte 80-70 in Campania Pistoia. Ferrara è sconfitta 88-86 dopo due tempi supplementari a Treviglio. Scafati prevale 97-68 in casa col Chieti. Le terze gare si giocheranno oggi a Milano, Mantova Roma e Ravenna e domani a Trapani Pistoia, Ferrara e Chieti.