Negli ottavi di finale del torneo di Parma di tennis maschile Marco Cecchinato vince 7-5 6-2 con lo sloveno Aljaz Bedene. Lorenzo Musetti eliminato 6-3 6-2 dal giapponese Yoshihito Nishioka. Flavio Cobolli perde 6-4 4-6 7-6 con il tedesco Jan Lennard Struff. Lorenzo Sonego è sconfitto 6-1 7-5 dall’americano Sebastian Korda.

Lo slovacco Norbert Gombos prevale 6-3 6-7 6-2 con lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. L’altro spagnolo Jaume Munar vince con il francese Benoit Paire per il ritiro di Paire per l’ infortunio nel secondo set sul 3-1 per Munar dopo che lo spagnolo si impone 7-5 nel primo set. L’ altro americano Tommy Paul supera 6-7 7-6 6-3 il ceco Jiry Vesely.