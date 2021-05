Checco Zalone conquista David di Donatello

Vincitore a sorpresa per migliorare canzone è Immigrato di Checco Zalone, del film Tolo Tolo, sbaragliando la concorrenza di brani come Io si di Laura Pausini. Il comico pugliese, intervuto in collegamento col teatro Fabrizio Frizzi, ha scherzato con Carlo Conti, padrone di casa dell'evento: "Se lo sapevo venivo. I miei famigliari dormono, non gliene frega niente che ho vinto".Oltre che per la migliore canzone, Zalone era in corsa anche per il riconoscimento di miglior regista esordiente andato poi a Pietro Castellitto col film I Predatori.