Chelsea, la Champions è tua. Decide Havertz

(via Chelsea Fc fb)

- È il Chelsea a conquistare la Champions League nella finale tutta inglese al Do Dragao . I blues hanno battuto il City di Guardiola per 1-0. Per i londinesi si tratta della seconda vittoria della loro storia nella massima competizione europea dopo quella del 2012 in finale contro il Bayern.La squadra di Tuchel ha sovvertito i pronostici con una grande prestazione mettendo in difficoltà i citizens sin dai primi minuti. A sbloccare il risultato ci ha pensato Havertz al 42'. Mount, con un grande assist a tagliare il campo, ha servito in verticale il fantasista tedesco, bravo a saltare Ederson e depositare in rete.Nel secondo tempo il City ha provato l’assedio ma il Chelsea ha difeso a denti stretti il vantaggio. Grande delusione per Guardiola, uscito sconfitto dalla sua prima finale di Champions inglese ma alla fine sono i blues a conquistare la gloria.