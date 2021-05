Coppa dei Campioni: 30 anni fa a Bari, la finale del silenzio Rai

(via Uefa Champions League twitter)





Entrambe le squadre inchiodano il risultato provvisorio sullo 0-0 fino al termine dei supplementari e trascinano la gara fino ai tiri di rigore. Nella relativa lotteria, dopo la parata di Stevan Stojanovic sul tentativo di Manuel Amoros, la sfida dal dischetto è in discesa per la Stella Rossa, che, grazie all'ultimo tentativo andato a buon fine su esecuzione di Darko Pancev, sale per la prima volta nella sua storia sul tetto d'Europa.





Si conclude così, per il definitivo 5-3, una delle più scialbe finali del massimo trofeo continentale. Essa fu ulteriormente privata della telecronaca per un sopraggiunto sciopero dei giornalisti e degli operatori tv della Rai, tanto da non poter garantire commenti e interviste. La televisione pubblica italiana si limitò alla sola messa in onda dell'intero incontro per gli accordi con l'Eurovisione.

Bari, mercoledì 29 maggio 1991. Dopo aver ospitato la Finale per il terzo e quarto posto del Mondiale di Italia '90, il San Nicola torna ad ospitare un evento di calcio internazionale con la finalissima di Coppa dei Campioni. A contendersi il massimo trofeo europeo per club sono l'Olympique Marsiglia e la Stella Rossa di Belgrado che, nella gara arbitrata dall'italiano Tullio Lanese, non riservano emozioni ai 56.000 spettatori presenti sugli spalti dell'Astronave progettata da Renzo Piano.