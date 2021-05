Dg Sanguedolce in visita al centro vaccinale di Bitetto

BARI - Visita questa mattina del direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce nel punto vaccinale territoriale di Bitetto. Come già avvenuto nelle scorse settimane, proseguono i sopralluoghi della direzione generale nei centri della provincia per verificare sul posto l’andamento della campagna vaccinale.In occasione della visita nel palazzetto dello sport “Stefania Occhiogrosso”, il direttore generale ha ricevuto un premio per il suo impegno nei confronti della comunità. A consegnare la targa, il sindaco di Bitetto Fiorenza Pascazio e Tonia Appice, presidente dell’associazione Cigno Bianco che si occupa di persone diversamente abili e delle loro famiglie.“Grazie per questo riconoscimento –l’impegno della azienda che rappresento è quello di essere sempre a fianco dei cittadini e dare loro risposte”. Un attestato di merito è andato anche ad Antonella Spica, dottoressa del Dipartimento di Prevenzione della ASL e Cecilia Cipriani infermiera del 118, che hanno seguito in prima persona le vaccinazioni delle persone diversamente abili.Il sopralluogo è stato inoltre una occasione di confronto con il sindaco per valutare la possibilità di utilizzare il palazzetto dello sport per tutta la durata della campagna vaccinale a disposizione dei medici di Medicina generale.“Siamo molto contenti che il direttore Sanguedolce abbia potuto vedere le potenzialità del nostro centro vaccinale, abbiamo una efficiente organizzazione dei medici di Medicina generale che sono a disposizione dei cittadini di Bitetto –– ringrazio la ASL per quanto fatto in questo periodo di pandemia e per il contatto diretto instaurato con le istituzioni”.All’incontro di questa mattina hanno partecipato anche Mario Chimenti presidente del Comitato consultivo misto di ASL Bari, Piero Derenzio, fiduciario dell’Ordine dei medici, e Italia Agresta, vice presidente Associazione nazionale malattie reumatologiche rare.