Poliziotti aggrediti durante controllo

I protagonisti delle violenze sono due uomini di 51 e 26 anni che dovevano scontare gli arresti domiciliari, in attesa di processo, ed un ragazzo di 16 anni denunciato alla Procura dei minori. I tre sono stati arrestati in flagranza e portati in Questura. Gli agenti, che sono stati supportati da due Volanti, hanno ricevuto le cure del caso all'ospedale San Paolo di Bari, dove sono stati riscontrate ferite guaribili in pochi giorni.

- Assurda aggressione subita da due poliziotti che, durante un'operazione di controllo, avevano notato un'auto di grossa cilindrata nella piazzola di sosta della SS16, all'altezza del quartiere Japigia. Due uomini seduti sul guard rail hanno dapprima iniziato a minacciare gli agenti per poi aggredirli con calci e pugni, rompendo anche il parabrezza.