In viaggio verso l'Albania con 30 dosi di AstraZeneca

La Guardia di Finanza di Bari in servizio al porto, insieme all'ufficio delle Dogane, ha intercettato durante l'attività di controllo 3 fiale in vetro del vaccino di AstraZeneca, del lotto ABW4330, pari a 30 dosi, nascoste nel ghiaccio di una borsa frigo di due tedeschi con nazionalità irachena, rispettivamente di 70 e 73 anni, che si apprestavano a salire a bordo della motonave Aurelia che li avrebbe condotti in Albania. Il caso è passato alla Procura di Bari che ha aperto un fascicolo per far luce sulla vicenda