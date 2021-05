Bari-Matera verso il G20: domani i sindaci Decaro e Bennardi ad Altamura per la sigla dell’accordo istituzionale

BARI - Domani, giovedì 20 maggio, alle ore 12, nella sala municipale del Comune di Altamura, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi, sigleranno il protocollo d’intesa tra la Città di Bari e il Comune di Matera per la definizione e la realizzazione di azioni strategiche condivise in materia di promozione turistica e culturale della macroregione Bari-Matera.L’accordo si inserisce nel solco delle esperienze che, negli ultimi anni, hanno accomunato le due città a partire dalla condivisione di obiettivi di cooperazione strategica, poi concretizzatisi nella stipula di vari accordi istituzionali in ambito di mobilità, con il completamento della direttrice viaria di collegamento SS 96, servizi per le città intelligenti, turismo e cultura, con l’esperienza di Matera Capitale europea della Cultura 2019 e la candidatura di Bari a Capitale italiana della Cultura 2022.Questo appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sul programma in corso di definizione del primo importante appuntamento di rilievo internazionale, il prossimo G20, che ospiterà le delegazioni dei ministeri degli esteri dei venti Paesi dell’economia del mondo a Matera e che vedrà il coinvolgimento della città di Bari.Alla sigla del protocollo, per cui è stata scelta simbolicamente Altamura in quanto snodo fondamentale del percorso di collegamento tra Bari e Matera, parteciperà la sindaca della città murgiana Rosa Melodia.