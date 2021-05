Kulusevski-Chiesa: la Juventus si aggiudica la Coppa Italia

(via Juventus Fb)





Gli uomini di Pirlo hanno messo in campo grande motivazione e voglia di vincere grazie anche ad un Kulusevski in gran spolvero. Ci ha pensato proprio il giocatore svedese a sbloccare il risultato al 31' con un sinistro a giro imprendibile per Gollini.



L’Atalanta ha agguantato il pareggio al 41' grazie a Malinovskyi che, servito in area da un cross di Hateboer, ha battuto Buffon con un tiro preciso e potente. Il gol vittoria porta la firma di Chiesa. Al 73’, dopo uno scambio con Kulusevski, l’esterno italiano si è trovato a tu per tu con l’estremo difensore avversario e non ha fallito l’occasione.



La vittoria riscatta parzialmente la stagione della Juve e di Pirlo ma tutto dipenderà dall’ultima giornata di campionato quando i bianconeri conosceranno il verdetto definitivo sulla qualificazione alla prossima Champions.

