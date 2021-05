Le nuove regole per la riapertura di piscine e palestre

ROMA - Il governo ha dato il via libera al protocollo, approvato dal Cts, per il ritorno in piscina e in palestra. Dalla distanza di sicurezza alla santificazione, ecco le precauzioni da seguire per evitare il contagio.: -accessi regolamentati su prenotazione; -sanificazione degli attrezzi dopo ogni utilizzo; -misurazione della temperatura corporea; -mantenimento di 2 metri di distanza fra gli utenti; -mascherina obbligatoria negli spazi comuni; -utilizzo degli armadietti per gli oggetti personali; -non utilizzo degli spogliatoi; – 7 metri di superficie d’acqua per utente, all’interno delle piscine.