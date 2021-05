Matrimoni, Zullo: "In Puglia ancora rinvii per incapacità del Governo regionale"

BARI - "L'ennesimo capitolo del dilettantismo governativo in Puglia riguarda la gestione della ripartenza del settore matrimoni. Una filiera che interessa centinaia di professionisti e che, purtroppo, a causa di chi vende sogni anziché azioni concrete, oggi è costretta a rimandare ancora gli appuntamenti". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia,"Far ripartire il comparto in Puglia - prosegue - poteva essere possibile e semplice, se solo fossero stati coinvolti tutti i livelli nel dialogo: abbiamo un governo regionale che ha rappresentanti nel governo nazionale e, dunque, questo avrebbe reso tutto più fattibile. Oggi apprendiamo che ci sono problemi che non consentono una ripartenza immediata. Le responsabilità di questo hanno nomi e cognomi; l'incapacità amministrativa sta ostacolando quella stessa ripartenza che loro invocano", conclude Zullo.