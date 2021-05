(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 - "Portiamo in dote al presidente Draghi non le polemiche sul ddl Zan e lo Ius soli di Letta ma proposte per migliorare la vita a 60milioni di italiani. Questa è la distinzione tra chi costruisce e chi insulta". Così il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera.