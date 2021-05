Serie B: il Lecce pareggia 1-1 al Via del Mare col Venezia e va fuori dai play off

Nel secondo tempo al 20’ pareggia Pettinari, tiro di destro. Al 35’ Mancosu del Lecce tira alto un rigore concesso per un fallo di mano di Maleh. Il Venezia si qualifica per la finale. All’andata vinse la squadra di Paolo Zanetti 1-0 al “Penzo”. Al 36’ Henderson del Lecce con un tiro di destro deviato dal difensore Molinaro colpisce la traversa. Al 47’ il Venezia passa in vantaggio con Aramu su rigore concesso per un fallo di Maggio su Svoboda. Al 50’ Coda va vicino al pareggio.

Nella semifinale di ritorno dei play off di Serie B il Lecce pareggia 1-1 al “Via del Mare” col Venezia ed è eliminato. Nel primo tempo all’11’ Coda dei salentini con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 27’ Coda non concretizza una buona occasione.