Scherma nazionale. Novità sul fronte della didattica. Riprendono i campionati Cadetti e Giovani

ROBERTO BERLOCO - Mentre il mare della pandemia va lentamente ritirandosi, la scherma nazionale continua a risalire la china della sua proverbiale vitalità, con la ripresa piena delle attività di campionato e non solo.Il 10 Maggio scorso, presso il Play Hall Palasport di Riccione, sono ufficialmente ripartiti i campionati Cadetti (under 17) e Giovani (under 20). Il giorno dopo, l’assegnazione del titolo Cadetti per la specialità della Sciabola maschile ad Edoardo Reale (Frascati Scherma), mentre, a prevalere nella femminile, è stata Mariella Viale (Champ Napoli).Nella giornata di mercoledì, sempre nella località romagnola, le gare di Sciabola per la categoria Giovani, coi podi più alti raggiunti da Pietro Torre (Fiamme Oro) e Vally Giovannelli (Frascati Scherma), rispettivamente per la quota maschile e quella femminile.Giovedì, il turno Cadetti per il Fioretto femminile, con Irene Bertini (US Pisascherma) trionfante in finale su Guia Di Russo (Frascati Scherma).Ieri, invece, è toccato alle fiorettiste della fascia Giovani cimentarsi in pedana, e alla veneta Martina Favaretto (Fiamme Oro) guadagnare il primo podio, dopo aver avuto ragione dell’ultimo assalto della giornata contro Anna Cristino (Raggetti Firenze).Durante quest’oggi, si spiegheranno le selezioni Cadetti per il Fioretto maschile, ma si continuerà a gareggiare fino alla prossima settimana, quando sarà concluso il calendario degli appuntamenti.E, insieme alla notizia della qualificazione di sette atleti azzurri (quattro uomini e tre donne, tra cui Bebe Vio) per le Paralimpiadi di Tokyo, arriva una novità rilevante anche sul fronte della didattica istituzionale accreditata dalla Federazione.Con delibera della Giunta del CONI n. 132, datata al 30 Aprile scorso, è stato presentato, infatti, il Regolamento della Scuola per la Formazione e l’Abilitazione dei Tecnici sportivi di scherma federali.Si tratta di un passo importante lungo il solco del consolidamento ulteriore delle professionalità schermistiche italiane, una tra le molte premure attribuibili al corso della nuova dirigenza FIS, rappresentata dal toscano Paolo Azzi, eletto presidente solo a Febbraio scorso.Come ultimo tocco di valorizzazione della scherma nazionale, la recente elezione di Paolo Pizzo a componente della Giunta nazionale del Coni. Già Campione del Mondo per due volte nella specialità della Spada, Pizzo rappresenterà la quota atleti, per i prossimi quattro anni, nell’organo di governo del Coni assieme alla nota pallavolista Antonella Del Core.