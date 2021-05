Scudetto Inter, un titolo firmato Antonio Conte

Tra queste coincidenze di date, un cerchio che, in qualche modo pare chiudersi è il fatidico 5 maggio del 2002 in cui l'Inter di Cuper perse malamente il titolo generando una vera e propria goduria del popolo juventino che si aggiudicò il ventiseiesimo scudetto. A comandare il centrocampo bianconero c'era proprio Conte che durante i festeggiamenti dichiarò: "Stiamo ancora godendo". Quel Conte che adesso sta facendo impazzire di gioia il popolo interista. Corsi e ricorsi, coincidenze e aneddoti, eppure uno scudetto è sempre carico si simbologia.

Una cavalcata in rimonta al Milan assegnò l'undicesimo titolo all'Inter allenata d Invernizzi. In quella stagione memorabile fu la rovesciata di Boninsegna nel 5-0 contro il Foggia, ma a dare il titolo di campioni d'Italia fu proprio la vittoria sul campo del Crotone il primo maggio con relativa attesa dei risultati delle avversarie il due. Proprio come accaduto qualche giorno fa.