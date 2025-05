Bari, il Lido San Francesco segna un nuovo modo di vivere l’estate: relax, musica e aperitivi in riva al mare

Sentirsi in vacanza pur restando in città: è questa la filosofia che ispira la nuova stagione estiva deldi Bari (via Giuseppe Verdi, 59), pronto a sorprendere con un format inedito che unisce il piacere del mare alla magia di eventi, musica e aperitivi in spiaggia.

A partire da maggio, ogni fine settimana – sabato e domenica – lo storico lido barese apre le sue porte non solo ai bagnanti, ma anche a chi desidera vivere un momento di puro relax a pochi passi dalla città. Per tutto il mese, sarà possibile godere dell’atmosfera primaverile in riva al mare, tra happy hour sotto l’ombrellone, musica e il profumo della salsedine, senza la necessità di indossare il costume da bagno. L'idea è quella di introdurre una nuova abitudine nella routine urbana: concludere la giornata in spiaggia, tra chiacchiere, cocktail e tramonti mozzafiato.

Da giugno, l’esperienza si arricchisce ulteriormente con il via agli eventi serali: ogni sabato e domenica, a partire dalle ore 20:00, la spiaggia si trasformerà in un salotto sul mare, con aperitivi al tramonto, musica dal vivo o dj set, e tante iniziative pensate per rendere ogni serata unica e coinvolgente. Una proposta destinata a diventare punto di riferimento per chi cerca un’oasi cittadina dove rilassarsi, socializzare e vivere l’estate in modo autentico e originale.

Il Lido San Francesco si propone così come una nuova destinazione urbana del benessere, capace di fondere il fascino del mare al ritmo lento e piacevole delle giornate estive, tra sole, sorrisi e la magia del Mediterraneo.

📍 Dove: Lido San Francesco, Via Giuseppe Verdi 59 – Bari

🗓 Quando: Ogni fine settimana di maggio (mattina e pomeriggio) – Da giugno: eventi serali dalle ore 20:00

🎶 Cosa: Happy hour, musica, food, eventi in spiaggia

🌊 Ingresso libero (salvo indicazioni specifiche per eventi speciali)

Estate 2025 è appena iniziata. A Bari si vive già in riva al mare.