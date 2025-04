Tragedia a Noicattaro: muore motociclista in un terribile incidente

NOICATTARO (BA) – Un gravissimo incidente si è verificato questa sera a Noicattaro, nel Barese, dove una moto e un’auto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che purtroppo ha perso la vita sul colpo.La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute prontamente sul posto. L’impatto, avvenuto in una delle vie principali del paese, è stato talmente violento da non lasciare scampo al centauro.Scene di dolore e disperazione hanno accompagnato l’arrivo di amici e familiari della vittima, accorsi subito dopo aver appreso la tragica notizia. Lo strazio dei presenti è stato palpabile, in una serata che si è trasformata in un dramma per l’intera comunità.Ancora sangue sulle nostre strade, ancora una giovane vita spezzata in un attimo. Numerose persone si sono radunate sul luogo dell’incidente, in silenzioso cordoglio.Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.