Il barese Dinno De Risi confermato presidente nazionale dei giovani albergatori di Federalberghi

ROMA - Si parlerà ancora pugliese per i prossimi cinque anni nel Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi. Marcello de Risi detto Dinno, barese doc, manager bocconiano e valido pallanuotista, è stato confermato presidente dei Giovani Albergatori dall’Assemblea nazionale che si è tenuta a Roma. Dinno è stato eletto all’unanimità con grandi apprezzamenti del presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca, e tifo sfegatato del suo mentore presidente della Federalberghi Puglia, Francesco Caizzi.Nei passati cinque anni al timone della più importante associazione nazionale di giovani albergatori, de Risi ha realizzato quanto promesso alla prima elezione, con contenuti innovativi che hanno contribuito sempre più a posizionare la categoria degli albergatori nelle postazioni di avanguardia di modelli sociali, culturali e imprenditoriali in vorticoso cambiamento. Dopo questo importante impegno, dunque, l’assemblea di un CNGA «ancora più dinamico ed efficace, ma anche attraente, divertente e cool» non ha esitato ad acclamarlo per un altro quinquennio.«Nonostante l’esperienza acquisita – dichiara Dinno de Risi – sono consapevole della gravosità dell’impegno. Questa volta, però, ho la bisaccia ben fornita per completare la progettualità già avviata e promuovere nuove proposte e nuovi modelli per tutti i miei colleghi impegnati nel vortice affascinante e talvolta pericoloso del pianeta turismo. Sarà mia fedele compagna e complice l’esperienza dei primi anni di impegno nel mondo associativo quale presidente dei Giovani Albergatori Puglia, ma anche nella collaborazione con i miei colleghi più anziani negli organi dirigenti della Federalberghi Bari-Bat».L’ottimo lavoro di questo giovane millennial del 1985, english speaking, in perfetta intimità con il mondo digitale e con un curriculum di ferro, ha convinto ancora. Dinno de Risi vanta un percorso di alta formazione alla Università Bocconi di Milano con laurea triennale in Economia Aziendale e successiva specialistica presso l’Università di Bari in Economia e Management, con un proficuo lavoro sfociato nella tesi di laurea sulla gestione dell’innovazione nel settore alberghiero. Subito dopo, senza soluzione di continuità, ha preso il timone dell’azienda alberghiera di famiglia, coniugando con successo il suo sapere teorico con la pratica quotidiana d’impresa. E, per non farsi mancare nulla, l’energico Dinno ha parallelamente macinato anni di pallanuoto in forma agonistica e altri sport in forma amatoriale.A Roma la squadra pugliese dei tifosi di Dinno, capeggiata da Francesco Caizzi, non si è risparmiata. «All’incredibile risultato di cinque anni fa, quando la Puglia riuscì, per la prima volta nella storia di Federalberghi, ad avere il presidente nazionale dei giovani albergatori – commenta con soddisfazione Caizzi – si aggiunge oggi la soddisfazione della riconferma. Con tutti questi giovani imprenditori del turismo stiamo affrontando oggi con forza e dignità la sfida epocale del cambiamento che, nel nostro settore, è stato veramente sconvolgente».