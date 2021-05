Serie B, Play Off il Cittadella sfida il Venezia nella finale di andata

Domani sera nella finale di andata dei play off di Serie B il Cittadella sfiderà alle 21,15 al “Tombolato” il Venezia. La squadra di Roberto Venturato dovrà vincere per acquisire un piccolo vantaggio in vista della finale di ritorno. Al Venezia meglio piazzato rispetto al Cittadella al termine della fase regolare del torneo basterà un pareggio da difendere nella gara di ritorno che la squadra di Paolo Zanetti giocherà in casa.

Il Cittadella si è classificato il 10 Maggio al sesto posto, il Venezia è arrivato quinto. Per entrambe è una grande occasione questa finale. Il Cittadella non è mai stato promosso in A, il Venezia manca dalla massima serie dalla stagione 2001-2002. In semifinale il Cittadella ha eliminato il Monza e il Venezia ha superato il Lecce.