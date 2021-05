Serie A, calcio Femminile: la Pink Bari sconfitta a Sassuolo, la Juventus vince lo scudetto

La Juventus supera 2-0 in casa il Napoli e vince lo scudetto con 60 punti per la quarta volta nella sua storia. Il Milan perde 3-1 in Lombardia con la Fiorentina ed è secondo a 49 punti. La Roma pareggia 1-1 in trasferta con la Florentia San Gimignano. L’ Inter si impone 5-2 a San Marino. L’Empoli prevale 2-1 in Toscana col Verona. Nella ventunesima giornata la Pink Bari giocherà domenica 16 Maggio alle 15 a Bitetto col San Marino.

Nella ventesima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 1-0 fuori casa col Sassuolo. Nel primo tempo al 28’ Maria Luisa Filangeri delle emiliane non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 40’ la svedese Emelie Helmvall della Pink Bari non concretizza una buona occasione. Nel secondo tempo al 12’ il Sassuolo passa in vantaggio con la giapponese Mana Mihashi di testa. Al 30’ la maltese Haley Bugeja va vicina al raddoppio. La Pink Bari è ultima in classifica con 3 punti.