Agguato a portavalori: banditi in fuga

Paura sulla A1 dove nel modenese, all'altezza di Castelfranco, dei banditi hanno preso di mira un portavalori. Per bloccare il blindato i banditi avrebbero cosparso sul manto stradale dei chiodi e minacciato alcuni automobilisti con le armi da fuoco, per abbandonare il mezzo e dargli fuoco per creare un diversivo, oltre a minacciare due camionisti per far intraversare il mezzo.Secondo le fonti della polizia, non ci sarebbero feriti ma solo tanto spavento, con i rapinatori che si sono dati alla fuga a mani vuote.