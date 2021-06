Andria, CIA Puglia: “Gelate 2018, domande in giacenza da due anni”

ANDRIA – Le domande per ottenere i fondi di sostegno dopo le gelate 2018 sono in giacenza da due anni nel Comune di Andria. CIA Levante ha chiesto di accelerare i tempi delle istruttorie.Giovedì pomeriggio si è svolto un incontro al Comune di Andria, promosso dall'assessore comunale all'Agricoltura Cesareo Troia, al fine di chiedere la collaborazione di Cia nell'iter istruttorio delle 1.038 domande, ancora in giacenza da quasi due anni.Cia Agricoltori Italiani della Puglia, area Levante, intende garantire tutto il supporto necessario per accelerare le procedure e dare la possibilità agli agricoltori di beneficiare delle provvidenze di legge. Tuttavia, la presenza di un solo impiegato è ritenuta insufficiente per portare a termine, in breve tempo, la gran mole di lavoro per una città che conta circa 100mila abitanti e dove l'agricoltura resta il cuore pulsante dell'economia locale. È stato perciò chiesto un incontro per il servizio UMA e l'assessore ha assicurato che si farà carico del problema.Va ricordato che, all'inizio dell'anno, decine e decine di agricoltori sono stati costretti ad approvvigionarsi dalle colonnine per iniziare i lavori ed avviare le arature necessarie per il contrasto alla Xylella.