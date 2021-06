Basket, play out: il San Severo vince 102-92 in casa con la Stella Azzurra Roma

Quarto quarto, Marcius 77-70 Stella Azzurra. Ogide mantiene in partita i pugliesi però 77-75 per i capitolini. Clarke , 79-77 per la squadra allenata da Luca Bechi. Contento, 82-77. Clarke ,93-80. Ikangi, San Severo vince questo quarto e 102-92 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi che si portano sul 2-0 nella serie. Migliori marcatori, nella squadra di Luca Bechi Clarke 26 punti e Ogide 19. Nella Stella Azzurra Roma Thompson 34 punti e Rullo 23. Nella terza gara San Severo giocherà martedì 15 Giugno alle 18,30 fuori casa con la Stella Azzurra Roma.

