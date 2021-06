Roland Garros: trionfa la ceca Barbora Krejcikova

(via Roland Garros fb)

Al Roland Garros nella finale donne la ceca Barbora Krejcikova vince 6-1 2-6 6-4 con la russa Anastasja Pavlyuchenkova e si aggiudica il torneo di tennis. Per la Krejcikova primo titolo dello Slam nella sua carriera. La ceca è molto precisa col dritto, efficace negli scambi. Fa la differenza con le palle corte. La russa si oppone col rovescio ma non basta per prevalere. La Pavljuchenkova è infallibile negli ace e con i colpi da fondo campo. Determinanti per la ceca i top spin i pallonetti e le demivolèe.