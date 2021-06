Basket, Play Out: il San Severo vince 72-67 in casa con la Stella Azzurra Roma

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima gara dei play out di A/2 di basket maschile San Severo vince 72-67 in casa con la Stella Azzurra Roma. Primo quarto, Ikangi 9-3 per i pugliesi. Clarke e Contento, 14-6. Thompson tiene in gara Roma, ma 15-10 per la squadra di Luca Bechi. Ogide, San Severo prevale 18-15. Secondo quarto, Thompson 21-18 per la squadra capitolina. Mortellaro, 24-21 per i pugliesi. Contento e Clarke, 30-21. Ogide, San Severo si impone di nuovo 37-28. Terzo quarto, Nikolic tiene in partita Roma, però 37-34 per i pugliesi. Rullo, 40-37 per la squadra capitolina. Giordano, la Stella Azzurra Roma trionfa 47-42. Quarto quarto, Ogide e Clarke 48-47 per i pugliesi. Thompson mantiene in corsa Roma, ma 52-50 per la squadra di Luca Bechi. Angelucci, 59- 54.

Clarke, San Severo vince questo quarto e 72-67 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Migliori marcatori, nel San Severo Clarke 23 punti e Contento 17. Nella Stella Azzurra Roma Thompson 36 punti e Giordano 11. Nella seconda gara dei play out San Severo giocherà domani alle 19 in casa con la Stella Azzurra Roma.