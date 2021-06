Euro '21: Olanda, Belgio e Danimarca volano agli ottavi di finale

(via UEFA EURO 2020 fb)







Nel Gruppo B il Belgio vince 2-0 a San Pietroburgo con la Finlandia. Nel secondo tempo al 29’ il Belgio passa in vantaggio. Il portiere Hradecky devia nella propria porta su un colpo di testa di Vermaelen. Al 36’ raddoppia Lukaku, tiro al volo su cross di De Bruyne. La Danimarca supera 4-1 a Copenaghen la Russia.

Nel primo tempo al 38’ la Danimarca passa in vantaggio con Damsgaard, tiro da fuori area. Nel secondo tempo al 14’ raddoppia Poulsen, tiro in diagonale. Al 25’ la Russia accorcia le distanze con Dzyuba che supera due difensori e di sinistro insacca. Al 34’ la Danimarca realizza la terza rete con Christensen, tiro di destro dal limite dell’area. Al 37’ Maehle segna la quarta rete, pallonetto di sinistro.

Il Belgio conclude il Gruppo B al primo posto con 9 punti e affronterà nell’ottavo di finale Domenica 27 Giugno a Siviglia la terza in classifica del Gruppo A D E o F. La Danimarca con 3 punti si qualifica all’ottavo di finale come seconda per una miglior differenza reti rispetto alla Finlandia. Nel secondo tempo al 6’ raddoppia Wijnaldum, tiro a porta vuota su passaggio di Depay. Al 13’ Wijnaldum realizza la terza rete, tiro rasoterra. L’ Olanda chiude il Gruppo C al primo posto con 9 punti. Sfiderà nell’ottavo di finale Domenica 27 Giugno alle 18 a Budapest la terza in classifica del Gruppo D E o F. L’ Austria è seconda a 6 punti.

- Nel Gruppo C degli Europei l’ Olanda vince 3-0 ad Amsterdam con la Macedonia del Nord. Nel primo tempo al 24’ la squadra di Frank De Boer passa in vantaggio con Depay, velocissimo con un tiro di destro a mandare il pallone in rete su cross di Malen.