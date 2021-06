(credits: M.Magosso)

- Nella quarta gara della semifinale dei play off di A/2 di basket maschile Tortona vince 70-69 fuori casa con l’ Eurobasket Roma e si qualifica per la finale. Il primo quarto termina 22-19 per Tortona, il secondo 43-36 per Roma e il terzo 59-52 per la squadra della Capitale d’ Italia. Migliori marcatori, nei piemontesi Mascolo 17 punti e Cannon 12. Nella squadra capitolina Bucarelli 21 punti e Magro 8.