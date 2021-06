Euro '21: vincono il Portogallo e la Francia, sconfitta per la Germania

- Nel Gruppo F degli Europei il Portogallo vince 3-0 a Budapest con l’ Ungheria. Nel secondo tempo i lusitani passano in vantaggio al 39’ con Guerreiro, tiro di sinistro da fuori area. Al 42’ raddoppia Cristiano Ronaldo su rigore concesso per un fallo di Orban su Rafa Silva.Al 92’ Cristiano Ronaldo realizza la terza rete con un tiro di destro dopo aver dribblato il portiere Gulacsi. Ronaldo ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore nella storia degli Europei, 11 reti, e ha superato Platini che ha realizzato 9 gol. La Francia supera 1-0 a Monaco di Baviera la Germania.Per i transalpini decisiva al 20’ del primo tempo l’autorete di Hummels. Il difensore dei tedeschi devia nella propria porta un cross di Hernandez. Nel secondo tempo annullati due gol alla Francia al 21’ di Mbappè e al 40’ di Benzema per fuorigioco. Il Portogallo e la Francia sono primi in classifica con 3 punti.