Europei Under 21, la Spagna l'Olanda e la Germania si qualificano per le semifinali

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale degli Europei Under 21 la Spagna vince 2-1 dopo i tempi supplementari a Maribor in Slovenia con la Croazia e si qualifica per la semifinale. Nel secondo tempo al 21’ la Spagna passa in vantaggio con Puado, tiro di destro. Al 94’ pareggia Ivanusec su rigore concesso per un fallo di Guillamon su Biuk. Nel secondo tempo supplementare al 5’ Puado con un tiro di sinistro realizza il gol decisivo per gli iberici. L’ Olanda supera 2-1 la Francia a Budapest in Ungheria. Nel primo tempo al 23’ la Francia passa in vantaggio con Upamecano di testa. Nel secondo tempo al 5’ pareggia Boadu, tiro di sinistro. Al 93’ Boadu segna la rete del successo dell’ Olanda con un tiro di destro. La Germania vince 8-7 ai rigori con la Danimarca a Szekesfehervar in Ungheria.

Nel secondo tempo al 24’ la Danimarca passa in vantaggio con Faghir, tiro di sinistro. Al 43’ pareggia Nmecha, tiro di destro. Nel primo tempo supplementare al 10’ passa in vantaggio la Germania con Burkardt, tiro rasoterra. Nel secondo tempo supplementare al 3’ pareggia Nelsson su rigore concesso per un fallo di Lukas su Isaksen. Necessari i rigori. Per la Germania decisivo il rigore realizzato da Jaeckel. Per la Danimarca determinanti gli errori di Faghir e di Kristiansen che si fanno parare i tiri dal portiere Dahmen.