- Il Covid rischia di essere il protagonista delle vacanze spagnole, con un focolaio esploso nell'isola di Palma di Maiorca. Secondo El Pais, i giovani in quarantena sarebbero passati in poche ore da 2000 a 3000. Il Ministero della Salute spagnolo è invece al lavoro per cercare di tracciare i contatti che avrebbero avuto i giovani che si trovano ancora nell'isola maiorchina, rientrati ormai nelle loro città spagnole.