Un incendio è divampato a Borgo Mezzanone, nel Foggiano, zona conosciuta per la baraccopoli, fortunatamente non toccata dalle fiamme, che ospita circa 2000 migranti. Tra i feriti un Vigile del Fuoco ed un carabiniere, intossicati e portati in ospedale, prontamente intervenuti per spegnere le fiamme.