Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri per studiare la possibile dinamica dell'incidente in cui non si esclude tra le ipotesi un tentativo di sorpasso.

- Incidente stradale sulla Ss16 Lecce-Maglie. All'altezza dello svincolo per Zollino, un'auto guidato da un 30enne è andata ad urtare una Opel con all'interno un 50enne in servizio della Guardia di Finanza e la moglie. Il bilancio parlerebbe di tre feriti, con uno di questi portato in codice rosso.