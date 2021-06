Paura per Erikssen: il giocatore si è accasciato a terra privo di sensi

Un frammento video che circola in rete ritrae Eriksen improvvisamente barcollare vicino alla bandierina del calcio d'angolo e piegarsi in avanti. Il giocatore è stato colpito a un ginocchio dal pallone poi è collassato a terra con gli occhi sbarrati, venendo circondato dai compagni.



Da diversi minuti il gioco è fermo per soccorrere Eriksen, a terra provo di sensi. Al giocatore stanno praticando il massaggio cardiaco mentre i giocatori di Danimarca e Finlandia sono visibilmente sconvolti.





COPENAGHEN - Attimi di paura per Erikssen durante Danimarca-Finlandia. Il giocatore danese si è improvvisamente accasciato a terra. Immediatamente soccorso gli stanno praticando il massaggio cardiaco.