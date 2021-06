Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria sul waterfront di Fesca San Girolamo

BARI - L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso rende noto che proseguono in questi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria sulle spiagge pubbliche cittadine.In particolare il litorale di Fesca-San Girolamo è attualmente interessato da lavori di riordino e regolarizzazione per l’intera lunghezza del waterfront, dove periodicamente si verificano fenomeni di erosione in alcune aree con un conseguente accumulo di materiali in altre. Per questo pale meccaniche, bobcat e altri mezzi d’opera sono impegnati, lungo la stessa linea di costa, nella redistribuzione del materiale accumulato in eccesso al fine di ottenere un ripascimento delle porzioni di costa soggette a fenomeni erosivi, in modo da configurare una spiaggia complessivamente più regolare, caratterizzata da una discesa al mare più comoda e graduale.Gli interventi, che si concluderanno entro la prossima settimana, riguarderanno sia le spiagge in ciottoli sia quelle in sabbia ad est e ad ovest della piastra di San Girolamo. A tal proposito si evidenzia che la spiaggia pubblica in sabbia adiacente a lido Massimo è già stata oggetto di attività di ripascimento grazie allo spostamento di grandi quantità di sabbia accumulatesi durante l’inverno nel lido privato, mentre l’altra spiaggia in sabbia, sul versante opposto, sarà interessata da un’operazione analoga nei prossimi giorni.Al contempo sono quasi terminati gli interventi di ripristino e riverniciatura dei pontili della spiaggia di Pane e Pomodoro.