Basket: l'Italia vince 102-95 fuori casa con la Serbia e vola alle Olimpiadi

(via Italiabasket fb)

Nella finale del Preolimpico di basket maschile l’ Italia vince 102-95 a Belgrado con la Serbia e si qualifica dopo diciassette anni per le Olimpiadi. Primo quarto, Polonara 10-7 per gli azzurri. Mannion, 14-7. Ancora Mannion, 19-15. Tessitori, 23-15. Tonut, 26-18. Di nuovo Tonut, l’ Italia prevale 28-22. Secondo quarto, Mannion 30-25 per la squadra di Meo Sacchetti. Andjusic, 31-30 per la Serbia. Mannion, 37-36 per gli azzurri. Polonara, 45-40. Ricci, 51-43. Pajola, l’ Italia si impone di nuovo 57-45. Terzo quarto, Polonara tripla 63-45 per gli azzurri. Fontecchio, 70-49. Mannion, 75-52. Andjusic tiene in gara la Serbia, ma 77-59 Italia.

Mannion, gli azzurri trionfano 80-63. Quarto quarto, Tonut 83-66 Italia. Fontecchio, 87-68. Pajola, 89-71. Tonut, 91-73. Pajola preciso nei tiri liberi, 93-76. Polonara, 96-79. Fontecchio, 98-83. Mannion, 99-90. Di nuovo Mannion, l’ Italia vince questo quarto e 102-95 tutta la partita. Successo importantissimo per gli azzurri. Migliori marcatori, nella squadra di Sacchetti Mannion 24 punti e Polonara 22. Nella Serbia Andjusic 27 punti e Petrusev 22.