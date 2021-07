Calciomercato: il Foggia acquista Petermann e Martino

Il Foggia ha acquistato il centrocampista Davide Petermann dal Cesena. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Ingaggiato il difensore Pietro Martino 24 anni dalla Clodiense. Trattativa per il terzino Tony Markic della Viterbese.

Contatti con l’esterno Antonio Romano del Napoli. Confermati il trequartista Alessio Curcio e il difensore Roberto Di Jenno. Il direttore sportivo Giuseppe Pavone si sta attivando per allestire una squadra molto competitiva. L’ obiettivo è la salvezza ma una volta raggiunta si potrebbe puntare a qualificarsi per i play off. Il ritiro precampionato dovrebbe svolgersi dal 24 Luglio al 9 Agosto a Chatillon in Valle D’ Aosta.