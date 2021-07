Il Taranto è interessato all’attaccante Giuseppe Torromino della Ternana. Interesse per il centrocampista Lorenzo Longo del Lavello e per la punta Giancarlo Malcore del Cerignola. Contatti col mediano Valerio Labriola del Napoli.

Trattativa con Antonio De Cristofaro centrocampista del Cerignola. Potrebbero essere confermati i difensori Antonio Guastamacchia e Antonio Ferrara, i centrocampisti Massimiliano Marsili Fernando Tissone e Aboubakar Diaby e gli attaccanti Luigi Falcone Antonio Santarpia e Gaston Corado. Il direttore sportivo Francesco Montervino si sta attivando per allestire una squadra competitiva per puntare alla salvezza, a rimanere in Serie C.