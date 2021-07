Centri per l'impiego, M5S: “A marzo ancora a zero le assunzioni di nuovi operatori. Chiederemo dati all’Arpal per capire i motivi del ritardo”

"Dai dati forniti nei giorni scorsi in commissione Lavoro alla Camera dalla sottosegretaria Nisini in risposta a una interrogazione della parlamentare del M5S Valentina Barzotti - continuano i pentastellati - emerge che in Puglia a marzo non sia stata effettuata nessuna assunzione nei CPI, nonostante siano autorizzate complessivamente 1129 assunzioni dal Piano di potenziamento. Vogliamo sapere dal direttore dell’Arpal il perché di questa situazione e se sia cambiato qualcosa in questo trimestre.

L’emergenza che stiamo vivendo rende ancora più urgente la piena attuazione di questa riforma. Per questo confidiamo in un pronto ed immediato intervento dell'assessore Sebastiano Leo", conclude la nota del M5s.

"Sappiamo - proseguono i pentastellati - che i dati richiesti dal Ministero per il monitoraggio del piano di rafforzamento dei CPI sono su base trimestrale, per questo auspichiamo che il direttore generale dell’Arpal ci dia informazioni sui dati aggiornati e per capire le ragioni del ritardo. Ricordiamo che grazie al M5S sono state investite ingenti risorse sia per un ammodernamento dei CPI con nuove strumentazioni, che per il potenziamento degli organici”.