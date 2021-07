Disabile abusata a Taranto, Tateo (Lega): "Un orrore disumano, sia fatta giustizia"

ROMA - “La notizia della ragazza disabile violentata sui bus da alcuni autisti che lavorano a Taranto è un orrore talmente privo di umanità da far gelare il sangue. Non riesco neanche ad immaginare come possa sentirsi questa giovane donna, che le indagini chiariscano come sono andate le cose e poi sia fatta giustizia. Non è in alcun modo tollerabile che una donna possa trovarsi in situazioni del genere". E' il commento ai fatti di Taranto da parte della deputata pugliese della Lega, Anna Rita Tateo.