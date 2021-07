Renzi da Bari: "Siamo in linea con il Governo"

- Presidente: controcorrente anche nel Governo Draghi?". No, siamo in linea con l'attuale esecutivo. Sono gli altri che fanno casino". E' quanto dichiarato in esclusiva al Giornale di Puglia da Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libro dal titolo "Controcorrente" svoltasi nella mattinata di lunedì 26 luglio 2021, presso la Libreria Feltrinelli di Bari.Nella risposta annotata sui notes del nostro Giornale, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri e leader di Italia Viva si è riferito molto probabilmente ai Pentastellati per la loro contrarietà alla riforma della Giustizia proposta dalla ministra Cartabia e al PD (suo ex partito), relativamente alla rigidità assunta in materia di chiusure legate all'emergenza COVID-19.