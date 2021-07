Il Lecce acquista il difensore islandese Bjarnason

L’attaccante lituano Edgaras Dubickas dovrebbe essere trasferito al Piacenza in Serie C. Non sarà rinnovato il contratto al centrocampista greco Panagiotis Tachtsidis che è scaduto il 30 Giugno. E’ svincolato dal Lecce e forse potrebbe essere tesserato dal Brescia in Serie B.

Il Lecce ha acquistato a titolo definitivo il difensore islandese Brynjar Ingi Bjarnason 22 anni dall’ Akureyri. Ha firmato per tre anni. Interesse per l’attaccante argentino Francisco Pizzini dell’ Indipendiente. Contatti col Cagliari per il terzino sinistro Alessandro Tripaldelli. Il difensore Marco Calderoni potrebbe essere ceduto. Ha richieste in Serie B.