Wimbledon: Berrettini e Sonego volano agli ottavi di finale

Nel terzo turno del torneo di Wimbledon Matteo Berrettini vince 6-4 6-4 6-4 con lo sloveno Aljaz Bedene. Lorenzo Sonego supera 6-3 6-4 6-4 l’australiano James Duckworth. Lo svizzero Roger Federer prevale 6-4 6-4 5-7 6-4 con il britannico Cameron Norrie.

Il tedesco Alexander Zverev si impone 6-7 6-4 6-3 7-6 con l’americano Taylor Fritz .Il canadese Felix Auger Aliassime si aggiudica l’ incontro con l’altro australiano Nick Kyrgios per il ritiro per l’infortunio di Kyrgios all’ inizio del terzo set dopo il 6-2 per Kyrgios nel primo set e il 6-1 per Aliassime nel secondo set. Tra le donne nel terzo turno l’americana Cori Gauff vince 6-3 6-3 con la slovena Kaja Juvan.

La tedesca Angelique Kerber supera 2-6 6-0 6-1 la bielorusssa Aljaksandra Sasnovic. La ceca Karolina Muchova prevale 7-5 6-3 con la russa Anastasija Pavljuchenkova.