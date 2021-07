Noicattaro, nuovo piano asfalti: si parte delle strade rurali

BARI - Continua il rifacimento degli asfalti nel Comune di Noicàttaro. Nei giorni scorsi è stata la volta delle contrade rurali che, dopo l’intervento in contrada Penna La Tortora, Torre San Corrado e nel primo tratto di via Votino, ha visto coinvolte contrada dello Schiamante, contrada Votino nell’ultimo tratto e a breve contrada Scizzo. I lavori di bitumazione delle strade rurali non erano mai stati eseguiti negli ultimi decenni e si sono resi necessari per lo stato di degrado in cui versavano.

“Abbiamo ascoltato le richieste degli agricoltori per intervenire sulla viabilità rurale - spiega il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato - un progetto necessario: infatti, queste vie erano impraticabili e in alcuni tratti mancava totalmente il manto stradale. Parliamo di aree particolarmente importanti perché coinvolgono strade di connessione con le tante aziende agricole, locali e non, presenti nella zona”.

“In questa zona batte il cuore della parte produttiva del nostro territorio - dichiara l’assessore all’Agricoltura Vito Fraschini - fruita non solo dai produttori locali, ma anche dalle aziende che vengono a Noicàttaro per acquistare l’uva. Strade che rappresentano una vetrina per il nostro paese e che, in un territorio che tratta prodotti di eccellenza, devono essere adeguate e sicure per permettere agli agricoltori e non solo, di raggiungere gli appezzamenti di terra. Con questo nuovo intervento il volto delle strade rurali cambierà totalmente e diverranno finalmente praticabili per tutti. Abbiamo solo cominciato dalla zona agricola del paese vista la vicinanza al periodo della raccolta dell’uva, ma da qui intendiamo estendere l’intervento verso altre strade importanti”.

Per l’amministrazione, infatti, si tratta del più grande piano asfalti per la città di Noicàttaro che prevede la chiusura delle maglie di zonizzazione di interi quartieri. Le strade coinvolte saranno: via Nievo, via Firenze, via Torino (nel tratto da via De Amicis a via Banchetti), via Fortunato, via Mazzini, via Salandra, via De Rossi (ultimo tratto), via Diaz, via De Nittis, via Cianciaruso, via Gasparre, via Cavour, via Carducci, via Settembrini, via Berlinguer, via Colletta, via Mattei, via Salvemini, via Vecchia Rutigliano, via I Maggio (primo tratto), via Falcone, via Rufilli, via Logroscino (primo tratto), via Principe Umberto, via Garibaldi, via Demattia, via della Costituzione, via Crocecchia, via Sturzo (che necessita di un intervento di consolidamento della fondazione), via Macario, viale XX Settembre, via Martin Luther King. In alcune di queste vie verranno ripristinate anche le caditoie.

“Abbiamo cominciato a riqualificare le strade del paese nel 2017 e questo piano che stiamo approntando è solo l’ultimo in ordine di tempo e continuerà anche nei prossimi mesi. Eravamo partiti con l’idea di trattare una strada rurale all’anno e, con gli ultimi interventi, abbiamo già superato le nostre aspettative. Tante strade saranno interessate dai lavori: al termine di questa programmazione gran parte della viabilità del paese risulterà riqualificata. Nei primi anni del prossimo mandato contiamo di completare totalmente il piano viario di città. Abbiamo rispettato un criterio preciso per individuare e classificare le priorità nella programmazione delle opere a cominciare dalle strade maggiormente dissestate, per poi proseguire con le vie principalmente caratterizzate dalla presenza di servizi pubblici, come scuole e piazze. Con questo lotto di lavori stiamo allargando a macchia d’olio il raggio d'azione per completare le zone trattate in questi cinque anni. A Noicàttaro - conclude Innamorato - non era mai stato previsto prima d’ora un piano di rifacimento di tal portata che diviene, oggi, finalmente realtà”.