Serie B: il Lecce debutta fuori casa con la Cremonese

Continua il ritiro precampionato a Folgaria in provincia di Trento. Nella terza amichevole il Lecce ha pareggiato 0-0 col Legnago squadra di Serie C. Nella seconda amichevole i salentini hanno vinto 5-0 col Rovereto che gioca in Eccellenza in Trentino Alto Adige. Nella prima amichevole i pugliesi hanno superato 13-0 il Sinigo, squadra di Terza Categoria.

Nella prima giornata di serie B sabato 21 Agosto il Lecce giocherà in trasferta con la Cremonese. Debutto non semplice per la squadra di Marco Baroni contro i lombardi che nella scorsa stagione sono riusciti a salvarsi. Nella seconda giornata i salentini sfideranno al “ Via del Mare” il Como neo promosso in B. Nella terza si recheranno a Benevento e nella quarta dovranno vedersela in Puglia con l’Alessandria, altra squadra neo promossa.