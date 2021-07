Sicurezza: visita in Puglia del sottosegretario al Ministero dell’Interno Molteni

BARI – Martedì 27 luglio, il deputato della Lega on. Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’interno, sarà in visita in Puglia alle ore 16.00 all’Hotspot di Taranto, come si legge in alcune sue dichiarazioni, “per toccare con mano una realtà particolarmente complicata sul fronte migratorio” e alle ore 18.00 al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni “per esprimere gratitudine agli uomini e alle donne della Polizia di Stato”.“Accogliamo con grande entusiasmo la visita del sottosegretario Molteni –- che testimonia la grande attenzione del nostro leader Matteo Salvini ai temi della sicurezza e dell’immigrazione soprattutto in un momento storico di grande complessità legato agli effetti della pandemia in cui la nostra priorità è garantire risposte rapide ed efficaci alle istanze dei territori”.