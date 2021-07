Accademia Pugliese delle Scienze: al via 'Dante e le donne'

Intervengono le curatrici del volume, Debora De Fazio e Maria Antonietta Epifani, e Santa Fizzarotti Selvaggi, autrice del monologo “Medea – Tu non mi fai parlare / Tu non mi fai esistere” (pubblicato nel volumetto), intervistate dal giornalista Michele Cristallo. Articolano la serata, altresì, con la regia di Angela Campanella, letture dei testi a cura di Gianni Lenti, e l’esecuzione di musiche ispirate a Dante, da parte del soprano russo Irina Gorbatenko e della pianista Adriana De Serio, professore nel Conservatorio di Musica di Bari: di Rossini, dall’opera “Semiramide”, Bel raggio lusinghier; di Castelnuovo Tedesco, da “La Vita Nova”, Tanto gentile e tanto onesta pare; di Gounod, da ”Roméo et Juliette”, Je veux vivre.



Tale evento conclude la rassegna estiva di iniziative culturali dell’Accademia Pugliese delle Scienze, che, nei mesi da settembre a dicembre p.v., propone un ulteriore nutrito e colto programma di manifestazioni artistiche dedicate a Dante.

L’Accademia Pugliese delle Scienze ha organizzato, nell’anno 2021, nella propria sede di Villa La Rocca, a Bari, nonché in altre sedi accademiche, un importante e interessante ciclo di manifestazioni culturali pluridisciplinari sulla tematica “Dante e le Scienze”, in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri (1265 - 1321), con il supporto di Università del Molise, Politecnico di Bari, Università del Salento, di Bari, Foggia, e della Basilicata.Il 27 luglio, nel parco di Villa La Rocca, viene trattato il tema “Dante e le donne”, con la collaborazione organizzativa e il patrocinio dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus e dell’Associazione Culturale “Incontri”. Dopo i saluti istituzionali di Giancarlo Liuzzi, Presidente dell’Associazione Culturale “Incontri”, e del prof. Eugenio Scandale, Presidente dell’Accademia Pugliese delle Scienze, il prof. Francesco Tateo introduce la presentazione del volume “Le Mute Infernali - Dante e le donne” (Besa editore, Nardò - Lecce, 2021).