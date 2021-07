Sospensione Tin Taranto, Perrini (FdI): "I tarantini costretti a spostarsi per curarsi, quando potremo crescere?"

BARI - "La Terapia intensiva neonatale di Taranto momentaneamente sospesa per gravissima carenza di dirigenti medici della Utin. Le conseguenze? Ovvie, scontate: dal 12 luglio i pazienti saranno trasferiti in altri ospedali pugliesi, verosimilmente della provincia di Bari. Continua così la sudditanza del territorio tarantino ad altre province". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini."Mi chiedo dove siano - prosegue Perrini - , in questi casi, i colleghi tarantini della maggioranza, gli stessi che a giorni alterni fanno i leoni -quando girano per la provincia attaccando Emiliano- o gli agnelli -quando sono al suo cospetto-. Sono stufo di questo continuo svilimento del nome di Taranto. Potrà mai accadere che diventi grande e sia questa a sopperire alle carenze delle altre province? Sarà un visionario, ma continuerà a crederci e a lottare affinché questo avvenga", conclude.