(via Ssc Bari fb)

- Andrea D'Errico è il primo acquisto del Bari della nuova direzione sportiva affidata a Ciro Polito. Centrocampista e ala destra con proiezione verso la trequarti, lascia il Monza per legarsi al club barese con un contratto biennale, rinnovabile in caso di promozione. D'Errico torna in Puglia all'età di 29 anni, dopo aver militato nella Fidelis Andria dal 2012 al 2013 e nel Barletta dal 2013 al 2014.