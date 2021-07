Tutori di minori stranieri non accompagnati: anche gli psicologi pugliesi tra le figure indicate dal Garante dei Diritti del Minore per formare gli aspiranti volontari

BARI - "E' stata un'interessante mattinata di confronto. Siamo certi che la nostra categoria sarà di grande supporto nel colmare il bisogno di cure sanitarie di cui i minori abbandonati a loro stessi necessitano, all'interno delle quali rientrano certamente le problematiche di natura psicologica", dichiara Giovanna Pontiggia, vice Presidente dell'Ordine degli Psicologi di Puglia, commentando la cerimonia di apertura svoltasi questa mattina nella sala consiliare della Regione Puglia, in cui si è dato il via al nuovo percorso di formazione per aspiranti tutori di minori stranieri non accompagnati (m.s.n.a.), voluto e organizzato da Ludovico Abbaticchio, Garante regionale dei Diritti del Minore."Sarà un percorso pluriculturale e multidisciplinare che condividiamo e supportiamo con il coinvolgimento di due nostri colleghi esperti nel corpo docenti" prosegue la dottoressa Pontiggia."Le nostre professionalità sapranno insegnare alcune delle tecniche più efficaci per creare canali di comunicazione con i minori, interagire con il loro disadattamento, capire e intercettare i bisogni e le problematiche derivanti da traumi, disturbi depressivi ed eventi post traumatici da stress".La vice presidente spiega: "I nostri professionisti affiancheranno altre figure specializzate durante le attività didattiche, lavorando nell'ambito della multidisciplinarietà, da noi da sempre sostenuta, e siamo felici di poter dare il nostro contributo a questo progetto che, attraverso la formazione dei volontari, coinvolgerà oltre 900 minori non accompagnati in Puglia, che avranno nei tutor un vero e proprio punto di riferimento"."Ringrazio il dottor Abbaticchio, anche da parte del nostro presidente Gesualdo, per averci coinvolto. E' stato interessante confrontarsi con il Garante Nazionale e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sen. Assuntela Messina, e le altre autorevoli figure che si sono impegnate per dare il via alla nascita di una nuova figura, quale sarà quella del tutor, che ci auguriamo possa acquisire un riconoscimento giuridico", conclude Pontiggia.